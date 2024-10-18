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Россельхознадзор временно ограничит ввоз срезанных цветов из Казахстана

Сотрудник таможенной службы досматривает коробки с цветочной продукцией в зоне таможенного контроля в Химках, февраль 2024 года
Сотрудник таможенной службы досматривает коробки с цветочной продукцией в зоне таможенного контроля в Химках, февраль 2024 года (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

С 21 октября Россельхознадзор введет временные ограничения на ввоз на территорию России срезанных цветов и бутонов из Казахстана, которые экспортируют из недружественных стран, сообщает пресс-служба ведомства.

«Казахстан реэкспортирует большинство цветов из Нидерландов, Польши и Бельгии. Однако компетентными ведомствами этих стран не обеспечивается надлежащий уровень контроля за безопасностью продукции», — говорится в сообщении.

Ограничения были приняты для сохранения фитосанитарного благополучия страны и объемов экспорта товаров. Кроме этого, по данным ведомства, в 2023 и 2024 годах в России зафиксировали более 43 случаев обнаружения в цветочной продукции западного цветочного трипса. Это насекомое, которое является вредителем культурных растений и переносчиком вирусных заболеваний растений. Оно также является карантинным объектом для стран Евразийского экономического союза.

Потенциальный экономический ущерб от проникновения и распространения западного цветочного трипса составляет более 11,5 млрд руб., уточнила служба.

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Накануне Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз в Россию томатов, перцев, свежих дынь, пшеницы, семян льна и чечевицы из Казахстана. Также ограничили ввоз выращенных в третьих странах семян подсолнечника для посева.

Ведомство объяснило, что решение приняли в связи с непринятием мер компетентными ведомствами Казахстана. Так, в сентябре Россельхознадзор попросил приостановить оформление фитосанитарных сертификатов на некоторые виды подкарантинной продукции, ввозимой в Россию. Однако, как тогда уточнило ведомство, никаких действий со стороны Казахстана не последовало. Результаты расследования по выявлению вредоносных организмов государство также не предоставило.

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Теги
Россельхознадзор цветы Казахстан ограничения
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