Залужный заявил, что его дочь сравнила Украину с пациентом в реанимации

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Дочь бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), посла Украины в Великобритании Валерия Залужного сравнила Украину с пациентом в реанимации, у которого отказали почки.

Об этом экс-главком ВСУ рассказал, выступая на мероприятии британского аналитического центра Chatham House (признан нежелательной организацией в России). Выступление Залужного опубликовано на YouTube-канале организации.

«Моя дочь окончила медицинский университет, и, по ее словам, Украина напоминает пациента в реанимации: врачи собрали все оборудование и медикаменты, чтобы спасти жизнь, но у больного отказали почки. Это случилось с нами, мы лишились электричества», — сказал Залужный.

Ранее экс-главком заявил, что Украине будет тяжело выйти из затяжного военного конфликта. По его словам, в прошлом году Запад не обеспечил Украину достаточным количеством оружия, что не позволило ей достичь «значительного успеха» в контрнаступлении летом 2023 года.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков говорил в феврале 2024 года, что военная операция на Украине «может длиться несколько дольше», так как «она приняла форму войны против коллективного Запада», а не только против Украины.

Украинское контрнаступление Путин не раз называл провальным.