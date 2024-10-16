В Турции начали следствие после обнаружения тела пропавшей россиянки

Тело пропавшей в Турции россиянки Маргариты Караджа нашли на севере страны, было начато расследование, сообщает агентство DHA.

По его данным, тело обнаружили в результате поисковых работ около 15:00 мск в провинции Орду.

Караджа вышла из своего дома в районе Алтынорду 8 октября и больше не выходила на связь. Семья объявила об исчезновении в тот же день — тогда же начались поиски. Родственники были обеспокоены и обратились за помощью также к общественности и гражданам через социальные сети, отмечает агентство.

В январе в горах близ турецкого курорта Кемер пропала россиянка Надежда Ярыгина. Поисковый отряд обнаружил тело женщины в лесу неподалеку от города. Тогда другая россиянка, которая участвовала в поисках Ярыгиной в качестве волонтера, рассказала «РИА Новости», что та, вероятно, сорвалась со скалы.