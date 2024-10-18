Путин назвал безграничными энергетические ресурсы России

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Россия обладает безграничными энергетическими ресурсами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ стран БРИКС.

По его словам, российские энергоносители, включая нефть, природный газ и уголь, активно закупают китайские партнеры.

«У нас с Китаем общая граница, не подвержена никаким колебаниям с точки зрения мировой политики, кстати, взаимоотношений Китая с США. Не нужно ничего через границы перемещать, по морю перемещать, по океану. Граница общая вся, а ресурсы энергетические в России просто безграничны», — сказал Путин.

Ранее в сентябре Путин заявил, что планы России в сфере энергетики будут реализованы, несмотря на попытки помешать этому извне.

Он подчеркнул, что в стране продолжат развивать технологии в сфере сжиженного природного газа (СПГ), создавать центры по его перевалке, хранению и торговле, а также наращивать мощности арктических и восточных морских портов, укреплять связь и инфраструктуру Северного морского пути.

По словам президента, на долю дружественных России стран приходится свыше 90% энергетического экспорта России. «При этом его физический объем, за исключением природного газа <...>, практически сохранился на уровне 2021 года», — сказал Путин.