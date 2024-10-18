Пензенский губернатор заявил о фейке об атаке дрона на воинскую часть
Сведения об атаке украинского дрона на военную часть в Пензенской области являются фейком. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
«Сообщаю, что эта «информация» не соответствует действительности. Прошу жителей Пензенской области не распространять фейки и пользоваться только официальными источниками. Не дайте себя обмануть!» — добавил он.
По словам губернатора, информацию об этом распространяют «проукраинские каналы».
Российские военные и чиновники регулярно выступают с опровержением тех или иных сведений, опубликованных в Сети, обвиняя украинскую сторону в ведении информационной войны.
Ранее в оперштабе Краснодарского края заявили, что информация об атаке украинскими дронами военного аэродрома в Ейске, опубликованная рядом телеграм-каналов, не соответствует действительности.
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