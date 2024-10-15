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Политика ,  
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Песков описал отношение к выборам в Грузии словами «не наше дело»

Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС
Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС

Россия не вмешивается во внутреннюю политику Грузии и не собирается этого делать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что страной управляет «российское правительство» и правящая c 2012 года «Грузинская мечта» хочет фальсифицировать предстоящие парламентские выборы. «Это не обычные выборы, а скорее выбор между европейским будущим и российским прошлым», — сказала она в интервью Financial Times.

Песков подчеркнул, что, несмотря на сложности, Россия и Грузия продолжают развивать гуманитарные связи по линии народов двух стран.

«Что касается выборов, то это не наше дело», — добавил он.

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Саломе Зурабишвили

Пресс-секретарь отметил, что западные страны делают «ничем не прикрытые попытки» надавить на грузинские власти и оказать влияние на ход избирательной кампании.

«Что касается нас, мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Грузии и не собираемся этого делать», — подчеркнул пресс-секретарь.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Правящая партия сейчас лидирует среди всех политических сил в Грузии: за нее готовы проголосовать 36% избирателей, следует из результатов опроса Edison Research. На втором месте «Коалиция за перемены» с 18%, на третьем — «Единство» с 14%.

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Дмитрий Песков Грузия парламентские выборы Саломе Зурабишвили
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