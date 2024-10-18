Арестованному в Париже россиянину изменили меру пресечения
Россиянин Кирилл Грязнов, которого во Франции обвиняют в подготовке «операций по дестабилизации» на Олимпийских играх, отпущен из-под стражи и отправлен под домашний арест. Об этом сообщило РБК посольство России в Париже.
«По информации, полученной посольством от родственника К. Грязнова, он был отпущен из-под стражи под домашний арест», — говорится в сообщении.
В диппредставительстве добавили, что продолжат следить за этим делом и в случае обращения со стороны упомянутого гражданина или его родственников будут готовы оказать необходимую помощь.
Грязнов переехал во Францию в 2010 году. В своих соцсетях он позиционировал себя как шеф-повара, прошедшего обучение в парижской кулинарной школе Le Cordon Bleu. При этом еще до переезда он стал известен в России благодаря участию в реалити-шоу, писали Der Spiegel и Le Monde.
Кроме того, газета Le Monde получила копию электронного письма, которое Грязнов направил своему арендодателю в Париже в 2012 году. В нем, в частности, россиянин написал, что «работает на правительство Москвы».
Грязнова арестовали 21 июля в его квартире в центре Парижа. Ему предъявили обвинение в разведывательной деятельности в интересах иностранного государства с целью «разжигания военных действий во Франции».
При обысках, по данным Le Parisien, у него дома нашли «элементы, позволяющие предположить, что он готовил пророссийские операции по дестабилизации» на Олимпийских играх, которые проходили в Париже с 26 июля по 11 августа.
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