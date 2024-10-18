 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Арестованному в Париже россиянину изменили меру пресечения

Кирилл Грязнов
Кирилл Грязнов (Фото: kirillgryaznoff / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Россиянин Кирилл Грязнов, которого во Франции обвиняют в подготовке «операций по дестабилизации» на Олимпийских играх, отпущен из-под стражи и отправлен под домашний арест. Об этом сообщило РБК посольство России в Париже.

«По информации, полученной посольством от родственника К. Грязнова, он был отпущен из-под стражи под домашний арест», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве добавили, что продолжат следить за этим делом и в случае обращения со стороны упомянутого гражданина или его родственников будут готовы оказать необходимую помощь.

Le Monde рассказала об обвиняемом в шпионаже во Франции шеф-поваре
Политика
Кирилл Грязнов

Грязнов переехал во Францию в 2010 году. В своих соцсетях он позиционировал себя как шеф-повара, прошедшего обучение в парижской кулинарной школе Le Cordon Bleu. При этом еще до переезда он стал известен в России благодаря участию в реалити-шоу, писали Der Spiegel и Le Monde.

Кроме того, газета Le Monde получила копию электронного письма, которое Грязнов направил своему арендодателю в Париже в 2012 году. В нем, в частности, россиянин написал, что «работает на правительство Москвы».

Грязнова арестовали 21 июля в его квартире в центре Парижа. Ему предъявили обвинение в разведывательной деятельности в интересах иностранного государства с целью «разжигания военных действий во Франции».

При обысках, по данным Le Parisien, у него дома нашли «элементы, позволяющие предположить, что он готовил пророссийские операции по дестабилизации» на Олимпийских играх, которые проходили в Париже с 26 июля по 11 августа.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Половина россиян оказались не готовы работать меньше чем за ₽50 тыс.

В Ливане назвали нового главу ХАМАС

Орбан заявил, что с планом Зеленского победить нельзя

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
новости Франция российский гражданин шпионаж Олимпийские игры домашний арест
Материалы по теме
В Крыму ФСБ задержала украинку за шпионаж в пользу СБУ
Политика
В Париже предъявили обвинение в шпионаже шеф-повару из России
Политика
В Британии обвинили «российских шпионов» в пожаре на складе DHL
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 105,76 (-0,33) Инвестиции, 17 окт, 18:07 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,15 (-0,11) Инвестиции, 17 окт, 18:07
Суд приговорил россиянина к 16 годам за попытку взрыва на железной дорогеПолитика, 14:32
Путин заявил, что Россия максимально открыта для сотрудничестваПолитика, 14:30
В ЦАХАЛ раскрыли, что убило лидера ХАМАС — пуля или снарядПолитика, 14:24
На «AQ PRO Время решений» обсудили векторы развития IT-сферыОтрасли, 14:18
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 14:16
Худший клуб КХЛ расторг контракты с тремя бывшими игроками НХЛСпорт, 14:11
Собянин сравнил трудяг из России и рабочих из Италии с сиестой и пивкомЭкономика, 14:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Торговые объемы многих криптовалют искусственно завышены. Каковы масштабыКрипто, 14:00
Ракова рассказала о запуске новых направлений дополнительного образованияГород, 13:57
Арестованному в Париже россиянину изменили меру пресеченияПолитика, 13:56
Банк России даст рекомендации по программам стимулирования акциямиИнвестиции, 13:53
Мирра Андреева обыграла чемпионку Уимблдона и вышла в полуфинал в НинбоСпорт, 13:52
На дачах под Петербургом полицейские отловили 35 нелегальных мигрантовПолитика, 13:51
Минобороны сообщило о 36 ударах по украинским объектам ВПК за неделюПолитика, 13:49