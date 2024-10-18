 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Ограничения для мигрантов ,  
0 

На дачах под Петербургом полицейские отловили 35 нелегальных мигрантов

МВД: полиция Петербурга задержала 35 мигрантов в ходе профилактического рейда
Сюжет
Ограничения для мигрантов

На дачах под Петербургом полицейские отловили 35 нелегальных мигрантов
Video

Тридцать пять мигрантов были задержаны после оперативно-профилактического рейда полиции в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Полиция проверила около десяти садоводческих товариществ, расположенных недалеко от аэропорта Пулково, и выявила там более 400 мигрантов.

«Было установлено, что большинство иностранцев находится на территории России легально. Тем не менее у 35 человек были выявлены нарушения миграционного законодательства», — говорится в сообщении.

Нарушителей доставили в отделы полиции для административного расследования. В МВД подчеркнули, что совершивших наиболее грубые нарушения иностранцев ждет выдворение из России.

Кабмин вдвое снизил квоту на временное проживание мигрантов в России
Политика
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

16 октября правительство утвердило квоту на временное проживание иностранцев в России в 2025 году в размере 5,5 тыс. разрешений по сравнению с 10,5 тыс. в этом году.

Весь объем разрешений будет распределен по российским регионам в соответствии с их заявками. Больше всего получат Москва и Московская область — в 2025 году соответственно 1 тыс. и 350. Квота для Санкт-Петербурга сократится с 300 до 200 разрешений.

Ужесточение миграционного законодательства в России продолжается с марта после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Тогда группа вооруженных лиц ворвалась в концертный зал, открыла стрельбу, подожгла здание и скрылась. Погибли 145 человек, еще более 500 пострадали. По делу арестовали 18 человек, в том числе четырех исполнителей — граждан Таджикистана.

В октябре председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал принять до конца года пять миграционных законопроектов, которые внесли в нижнюю палату парламента. Целью законопроектов Володин назвал «наведение порядка» в миграционной сфере.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Половина россиян оказались не готовы работать меньше чем за ₽50 тыс.

В Ливане назвали нового главу ХАМАС

Орбан заявил, что с планом Зеленского победить нельзя

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
МВД Санкт-Петербург полиция мигранты контроль миграции
Материалы по теме
На Камчатке пенсионерка вписала в свою квартиру 60 мигрантов
Общество
Кабмин вдвое снизил квоту на временное проживание мигрантов в России
Политика
Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 105,76 (-0,33) Инвестиции, 17 окт, 18:07 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,15 (-0,11) Инвестиции, 17 окт, 18:07
Суд приговорил россиянина к 16 годам за попытку взрыва на железной дорогеПолитика, 14:32
Путин заявил, что Россия максимально открыта для сотрудничестваПолитика, 14:30
В ЦАХАЛ раскрыли, что убило лидера ХАМАС — пуля или снарядПолитика, 14:24
На «AQ PRO Время решений» обсудили векторы развития IT-сферыОтрасли, 14:18
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 14:16
Худший клуб КХЛ расторг контракты с тремя бывшими игроками НХЛСпорт, 14:11
Собянин сравнил трудяг из России и рабочих из Италии с сиестой и пивкомЭкономика, 14:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Торговые объемы многих криптовалют искусственно завышены. Каковы масштабыКрипто, 14:00
Ракова рассказала о запуске новых направлений дополнительного образованияГород, 13:57
Арестованному в Париже россиянину изменили меру пресеченияПолитика, 13:56
Банк России даст рекомендации по программам стимулирования акциямиИнвестиции, 13:53
Мирра Андреева обыграла чемпионку Уимблдона и вышла в полуфинал в НинбоСпорт, 13:52
На дачах под Петербургом полицейские отловили 35 нелегальных мигрантовПолитика, 13:51
Минобороны сообщило о 36 ударах по украинским объектам ВПК за неделюПолитика, 13:49