На дачах под Петербургом полицейские отловили 35 нелегальных мигрантов

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Тридцать пять мигрантов были задержаны после оперативно-профилактического рейда полиции в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Полиция проверила около десяти садоводческих товариществ, расположенных недалеко от аэропорта Пулково, и выявила там более 400 мигрантов.

«Было установлено, что большинство иностранцев находится на территории России легально. Тем не менее у 35 человек были выявлены нарушения миграционного законодательства», — говорится в сообщении.

Нарушителей доставили в отделы полиции для административного расследования. В МВД подчеркнули, что совершивших наиболее грубые нарушения иностранцев ждет выдворение из России.

16 октября правительство утвердило квоту на временное проживание иностранцев в России в 2025 году в размере 5,5 тыс. разрешений по сравнению с 10,5 тыс. в этом году.

Весь объем разрешений будет распределен по российским регионам в соответствии с их заявками. Больше всего получат Москва и Московская область — в 2025 году соответственно 1 тыс. и 350. Квота для Санкт-Петербурга сократится с 300 до 200 разрешений.

Ужесточение миграционного законодательства в России продолжается с марта после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Тогда группа вооруженных лиц ворвалась в концертный зал, открыла стрельбу, подожгла здание и скрылась. Погибли 145 человек, еще более 500 пострадали. По делу арестовали 18 человек, в том числе четырех исполнителей — граждан Таджикистана.

В октябре председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал принять до конца года пять миграционных законопроектов, которые внесли в нижнюю палату парламента. Целью законопроектов Володин назвал «наведение порядка» в миграционной сфере.