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Военная операция на Украине ,  
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ТАСС узнал об уничтожении половины оборонявших Максимильяновку бойцов ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военные уничтожили около половины личного состава украинской группировки, которая обороняла Максимильяновку в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«При штурме Максимильяновки погибло около половины группировки противника, которая находилась в селе», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на этом участке фронта Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли много бойцов ранеными, также есть пленные.

Российские военные взяли под контроль Максимильяновку в ДНР
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В предыдущие недели Минобороны регулярно сообщало о взятии под контроль новых населенных пунктов в ДНР.

Максимильяновка перешла под контроль российских войск 17 октября. До этого, 13 октября, Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль Михайловку.

11 октября министерство заявляло, что российские военные заняли поселок Островское, 7 октября под контроль России перешел населенный пункт Гродовка.

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ДНР Украина ВСУ российские войска
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