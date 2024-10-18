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Роспотребнадзор сообщил о подъеме заболеваемости пневмонией

«Известия»: в 16 российских регионах зафиксированы вспышки пневмонии
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России есть тенденция к росту заболеваемости внебольничными пневмониями. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Регистрируются групповые очаги в детских организованных коллективах. Основным возбудителем как в единичных случаях, так и в очагах является микоплазма», — сказали в пресс-службе.

Газета приводит данные о том, что с середины октября минимум в 16 регионах зафиксирован рост случаев заболевания пневмонией среди детей и взрослых.

В ведомстве также указали, передает ТАСС, что перед началом сезона заболеваемости был принят полный комплекс мер, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической обстановки по заболеваемости внебольничными пневмониями. «Ситуация контролируемая», — сказали в пресс-службе.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

С середины августа оперштаб по борьбе с COVID-19 также начал докладывать о подъеме заболеваемости в России. Московские власти называли рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 сезонным и «вполне ожидаемым».

По состоянию на 15 октября в России (с 7 по 13 октября) с COVID  госпитализированы 2334 человека, зафиксировано 36 летальных исходов. Увеличилось число госпитализаций в 36 субъектах Российской Федерации, в том числе в 16 регионах оно выше, чем в среднем по России.

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