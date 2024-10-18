Умерла участница шоу «Холостяк» и модель Playboy Вероника Мурашкина

Фото: Вероника Мурашкина / VK

Скончалась участница реалити-шоу «Холостяк», 31-летняя модель журнала Playboy Вероника Мурашкина. Причиной смерти стало заболевание легких, сообщает «Новосибирск Онлайн» со ссылкой на ее знакомого.

«Вероника стояла в очереди на трансплантацию, но не дождалась. Сегодня ночью этого светлого человека не стало», — сообщил он.

Актриса долго лечилась после того, как попала в аварию, в которой ее сбил автомобиль.

Мурашкина родилась в городе Тогучине Новосибирской области. После окончания школы поступила в академию МЧС России, где стала победительницей конкурса «Мисс МЧС России». Затем приняла участие в конкурсе «Российская красавица — 2013», после которого началась модельная карьера Мурашкиной.

В интервью «Все новости Новосибирской области» в 2017 году она рассказывала, что является лицом Московского кредитного банка (МКБ), компании Thomi Felgen, снимается для журналов и участвует в вечеринках Playboy.

В том же 2017 году она участвовала в пятом сезоне «Холостяка» на ТНТ, где «боролась за сердце» столичного актера Ильи Глинникова. Из реалити-шоу она выбыла только в последнем выпуске.

В 2020 году Мурашкина попала в ДТП: на парковку, где она стояла с друзьями, вылетела машина и сбила ее. По данным «Новосибирск Онлайн», за рулем был бывший одноклассник Мурашкиной.

Знакомый, рассказавший о смерти Мурашкиной, отметил, что в 2020 году, после аварии, ногу пострадавшей собирали «буквально по кусочкам», она долго лечилась после аварии. Это сказалось на ее модельной карьере. В последние годы она перестала выкладывать студийные фото и почти не выходила из дома.