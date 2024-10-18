На Алтае чиновника оштрафовали за поздравления с Новым годом в газете
Суд Горно-Алтайска оштрафовал на 20 тыс. руб. председателя комитета ветеринарии с Госветинспекцией региона за размещение поздравлений с Новым годом в газете «Звезда Алтая», сообщила инстанция во «ВКонтакте». По данным сайта комитета, этот пост занимает Айдар Тодошев.
В суде рассказали, что мужчина направил на публикацию поздравлений в декабре 2022 и 2023 годов 6050 руб. Эти средства предназначались на освещение деятельности комитета в средствах массовой информации, но в поздравительных публикациях информация о его деятельности отсутствовала.
«Установлено, что должностное лицо направило средства бюджета на цели, не соответствующие условиям их предоставления», — заявил суд.
Против председателя комитета завели административное дело о нецелевом использовании бюджетных средств (ст. 15.14 КоАП). 20 тыс. руб. — это минимальный штраф, предусмотренный этой статьей.
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