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В приморском нацпарке рассказали о ходе поисков истощенного леопарда

Специалисты проводят обследование территории в Приморском крае, где ранее заметили дальневосточного леопарда в истощенном состоянии, но животное пока не удалось найти. Об этом сообщает пресс-служба национального парка «Земля леопарда» во «ВКонтакте».

«На данный момент признаков присутствия редкого хищника в данном районе не обнаружено», — говорится в сообщении.

Для поиска леопарда установили фотоловушки и используют квадрокоптер, был проведен опрос местного населения, уточнили в организации.

«Не исключено, что хищник мог покинуть территорию в поисках места с большим количеством потенциальной добычи. В условиях отсутствия сильных дождей и снижения уровня воды в реках и каналах, окружающих долину, животному открылись проходы для беспрепятственного передвижения в другие районы», — заявила начальник отдела науки нацпарка «Земля леопарда» Марина Сырица.

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Фото:pass_sk / Telegram

Леопарда ищут больше недели. 11 октября пресс-служба «Земли леопарда» писала, что животное попало на видео у трассы в Уссурийском городском округе, в десятках километрах от нацпарка, и выглядело истощенным. При этом очевидцы видели леопарда несколько раз за последние три месяца; тогда эксперты оценивали его физическое состояние как удовлетворительное.

«Причиной истощенности могли быть в том числе отсутствие добычи и невозможность покинуть долину из-за обильных дождей», — предположили в нацпарке.

Дальневосточный леопард — самая редкая в мире крупная кошка и одно из самых редких животных на планете. По последним данным, в России их зафиксировано около 120. Все особи обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией.

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Теги
леопард леопарды «Земля леопарда» Приморский край национальный парк
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