Бастрыкин рассказал о данных с телефонов соучастников теракта в «Крокусе»

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Благодаря изучению данных с мобильных телефонов соучастников нападения на «Крокус Сити Холл» удалось собрать важную для следствия информацию, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Комсомольской правде».

«Результаты экспертного исследования устройств позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению», — рассказал он.

Бастрыкин отметил, что фигуранты дела попытались уничтожить свои мобильные телефоны.

Председатель СК добавил, что всего в рамках расследования теракта следователи и криминалисты проанализировали данные «с нескольких сотен различных носителей».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Несколько вооруженных мужчин ворвались в концертный зал, открыли огонь по собравшимся и подожгли здание. После этого они скрылись. Жертвами теракта стали 145 человек, еще более 550 пострадали.

Ответственность за это взяла на себя террористическая группировка «Вилаят Хорасан» (запрещена в России). Следствие считает исполнителями теракта четырех граждан Таджикистана — Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, они находятся под стражей. Арестовали и других фигурантов дела, которых обвиняют содействии террористам. В мае в ФСБ сообщали о более чем 20 задержанных по этому делу.