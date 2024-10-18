 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Бастрыкин рассказал о данных с телефонов соучастников теракта в «Крокусе»

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Благодаря изучению данных с мобильных телефонов соучастников нападения на «Крокус Сити Холл» удалось собрать важную для следствия информацию, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Комсомольской правде».

«Результаты экспертного исследования устройств позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению», — рассказал он.

Бортников заявил о вербовке исполнителей теракта в «Крокусе» в диаспоре
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Бастрыкин отметил, что фигуранты дела попытались уничтожить свои мобильные телефоны.

Председатель СК добавил, что всего в рамках расследования теракта следователи и криминалисты проанализировали данные «с нескольких сотен различных носителей».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Несколько вооруженных мужчин ворвались в концертный зал, открыли огонь по собравшимся и подожгли здание. После этого они скрылись. Жертвами теракта стали 145 человек, еще более 550 пострадали.

Ответственность за это взяла на себя террористическая группировка «Вилаят Хорасан» (запрещена в России). Следствие считает исполнителями теракта четырех граждан Таджикистана — Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, они находятся под стражей. Арестовали и других фигурантов дела, которых обвиняют содействии террористам. В мае в ФСБ сообщали о более чем 20 задержанных по этому делу.

Теги
Персоны
Александр Бастрыкин Крокус Сити Холл мобильный телефон сведения Следственный комитет
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
Материалы по теме
«РИА Новости» узнало про «изобличающие показания» в деле «Крокуса»
Общество
ТАСС сообщил о подготовке второго теракта фигурантами дела «Крокуса»
Общество
Путин объявил благодарность двум сотрудникам «Крокуса»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 105,76 (-0,33) Инвестиции, 17 окт, 18:07 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,15 (-0,11) Инвестиции, 17 окт, 18:07
Экс-телеведущая «России 1» Курбангалеева обжаловала статус иноагентаПолитика, 08:16
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 08:15
Два человека с перевернувшегося у Сахалина судна погиблиОбщество, 08:10
ВЭБ выставил на аукцион простаивающий в Жуковском SuperjetБизнес, 08:00
Неожиданная пара: как сочетаются овощи и виноВино, 07:50
Бастрыкин рассказал о данных с телефонов соучастников теракта в «Крокусе»Политика, 07:40
ВТБ повысил приветственные ставки по накопительным счетам до 22% годовыхИнвестиции, 07:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Грушко ответил на заявления Польши о готовности сбивать российские ракетыПолитика, 07:17
На Сахалине перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов»Общество, 07:04
«Озон Фармацевтика» вышла на торги: стоит ли инвесторам покупать акцииPro, 07:00
Причиной задержания экс-замгубернатора Брянской области стала взяткаОбщество, 06:57
АКОРТ заявила о роли производителей в росте цен на маслоЭкономика, 06:53
ТАСС узнал, что выживший в Охотском море не мог отплывать больше 5 кмОбщество, 06:32
Российские АЗС вернулись к прибыли от продаж бензина АИ-95Бизнес, 06:02