Причиной задержания экс-замгубернатора Брянской области стала взятка
Бывшему заместителю губернатора Брянской области Александру Петроченко предъявили обвинение в получении крупной взятки, следует из данных, приведенных в карточке его дела.
Напротив фамилии в графе «обвиняемый» указана ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье подразумевает от восьми до 15 лет лишения свободы.
Петроченко арестовали 16 октября. Под стражу его отправили до 14 декабря 2024 года. В Басманном районном суде Москвы, где выносили решение, статью обвинения тогда не уточнили.
ФСБ начала проверку в отношении бывшего заместителя губернатора по инициативе главы Брянской области Александра Богомаза. Последний рассказал об этом 19 сентября, на следующий день после того, как президент Владимир Путин наградил Петроченко медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени за «добросовестную работу». Чиновник временно исполнял обязанности замгубернатора Брянской области с апреля 2022 года. На сайте регионального правительства было указано, что его уволили 18 сентября.
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