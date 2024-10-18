ТАСС: дрейфовавшая в Охотском море лодка не должна была отплывать дальше 5 км

ТАСС узнал, что выживший в Охотском море не мог отплывать больше 5 км

Надувная лодка «Байкат 470», на которой выживший после двухмесячного дрейфа Михаил Пичугин хотел проплыть 150 км от Шантарских островов до берега Сахалина, не была предназначена для такого маршрута. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Район плавания для подобного маломерного судна от берега ограничен 2,7 морской мили или 5 км», — сообщил собеседник агентства, отметив, что «Байкат 470» — маломерное судно.

После прохождения освидетельствования Пичугин как владелец судна не мог уходить на нем от берега на такое количество километров, заключил он.

При этом, время для маршрута было выбрано правильно, рассказали РБК опрошенные эксперты. По словам старшего научного сотрудника Государственного океанографического института им. Н.Н. Зубова, в то время была наиболее подходящая погода «и в плане температуры, и в плане ветра».

В начале августа Михаил Пичугин, его брат Саргей и 15-летний племянник Илья на лодке отправились к Шантарским островам с Сахалина. Завершить маршрут им не удалось, они попали в шторм и сбились с курса. Запасов еды было только на две недели. Сначала от обезвоживания и переохлаждения умер подросток, а затем Сергей. Выжил только Михаил, продержавшись в открытом море 67 дней.

Его обнаружили 14 октября. За время двухмесячного дрейфа в Охотском море мужчина похудел на 50 кг, он находится в больнице, идет на поправку. Пичугин рассказывал, что лодку унесло в море из-за «открутившихся» якорей.