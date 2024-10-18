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Общество ,  
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РЖД ввела «подъемные» 150 тыс. для машинистов и их помощников

РЖД начнет выплачивать машинистам и их помощникам при приеме на работу «подъемные» средства в размере 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба компании в телеграм-канале.

Меру ввели наряду с повышением зарплат таким сотрудникам. С 1 ноября специалистам, которые обслуживают грузовые и пассажирские локомотивы, оплату труда поднимут на 20%. Тем, кто обслуживает электропоезда и дизель-поезда — на 15%.

Кроме того, как уже работающим, так и новым сотрудникам локомотивных бригад компенсируют аренду жилья в размере от 70 до 100%.

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Фото:Василий Шитов / ТАСС

Меры поддержки затронут и тех, кто только собирается пойти работать в РЖД. Так, для обучающихся на помощника машиниста размер стипендии с 1 ноября вырастет на 25%, а с 1 января 2025 года — еще на 16%.

В РЖД отметили, что меры поддержки коснутся более 130 тыс. человек.

В начале октября правительство предложило увеличить на 13,2% зарплаты бюджетников социальной сферы. Проиндексировать выплаты собираются в 2025 году. Речь идет о зарплатах врачей, медицинских работников, учителей, преподавателей вузов, ученых и соцработников. На 4,5% оклады хотят поднять судьям, работникам госучреждений, прокурорам, работникам Следственного комитета и госслужащим федерального уровня.

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