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Общество ,  
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Волк рассказала о фейковом видео задержания с «ее» голосом

Волк: видео задержания распространявшей среди военных наркотики группы — фейк

Курские интернет-ресурсы опубликовали фейковый ролик о задержании вооруженной группы, которая якобы распространяла наркотики среди военных. Опровержение опубликовала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она отметила, что голос за кадром похож на ее, но озвучка не соответствует содержанию видео. По словам Волк, оригинальная запись была опубликована курским управлением МВД еще в 2019 году. На самом деле на кадрах показано задержание подозреваемого в убийстве, объяснила она.

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В Курской области с 6 августа идут боевые действия. После того, как на ее территорию вторглись украинские военные, местных жителей стали предупреждать о фейках, связанных с происходящим в регионе.

На следующий день после начала боев власти Курской области предупредили жителей о фейковом видео с губернатором Алексеем Смирновым с призывом «явиться в военкоматы Курска» всех мужчин старше 18 лет. В середине августа в региональном правительстве сообщили о фейковых объявлениях о поиске рабочих для рытья окопов.

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Ирина Волк Курская область фейк видео МВД
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