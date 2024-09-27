Бывшего офицера отправили на четыре года в колонию за фейки об армии
В Санкт-Петербурге суд отправил в исправительную колонию (ИК) бывшего офицера Сергея Линцова за распространение фейковой информации о российской армии в мессенджере Telegram, сообщает пресс-служба судов города в телеграм-канале.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на три года», — говорится в сообщении.
Его осудили по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Максимальное наказание, которое можно получить по этой статье, — десять лет лишения свободы.
По версии следствия, 17 сентября 2022 года Линцов в своем телеграм-канале опубликовал видеоролик с текстовым сообщением. Как уточняет пресс-служба, публикация бывшего офицера содержала ложную информацию о российской армии. Линцов свою вину признал.
«РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщило, что Линцов является бывшим офицером Западного военного округа, уволенным со службы.
В конце августа за фейки об армии к восьми годам колонии общего режима приговорили журналиста и основателя местной газеты «Листок» Сергея Михайлова.
По версии следствия, в марте и апреле 2022 года он опубликовал материалы, где содержались «заведомо ложные сведения» о целях и задачах военных действий на Украине. Михайлов свою вину не признал.
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