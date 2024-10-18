Число погибших в ДТП с пиротехникой в Амурской области увеличилось до 4
Количество погибших в результате аварии в Амурской области, где столкнулись легковой автомобиль и грузовик с загоревшейся пиротехникой, возросло до четырех человек, сообщает пресс-служба МЧС России.
Сначала в салоне Toyota Prius нашли тела трех человек: женщины и двоих детей восьми и одиннадцати лет. Когда специалисты начали разбирать сгоревшие машины, они нашли еще одного погибшего, его личность пока не установлена.
В региональном управлении МВД заявили, что, предварительно, причиной ДТП стало «непредоставление преимущества при выезде со второстепенной дороги». Позже в ведомстве уточнили агентстсву «РИА Новости», что аварию спровоцировала женщина, которая была за рулем легковушки.
ДТП произошло 17 октября на 1476 км автодороги Чита — Хабаровск. В результате пострадал водитель большегруза — его отправили в больницу. После этого местные и федеральные телеграм-каналы начали делиться кадрами взрывов пиротехники, которую перевозил грузовик. По данным телеграм-канала SHOT, авария произошла рядом с заправкой, но пожарным удалось не допустить распространение огня на АЗС.
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