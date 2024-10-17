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Общество ,  
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В Дагестане в ДТП с микроавтобусом двое погибли и 14 человек пострадали

Фото: МВД по Республике Дагестан
Фото: МВД по Республике Дагестан

В результате ДТП с участием пассажирской «Газели» и легкового автомобиля в Дагестана погибли два человека, сообщила пресс-служба минздрава республики в телеграм-канале.

«В аварии на автодороге Муцалаул — Кокрек в Хасавюртовском районе столкнулись легковой автомобиль и пассажирская «Газель». По предварительным данным, в ДТП скончались двое человек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего пострадали 14 человек, из них двое детей — 15 и 16 лет. Раненых доставили в больницу.

МЧС сообщает, что были госпитализированы 19 человек, включая двоих детей. Ведомство пишет об одном погибшем — водителе «Газели».

В устранении последствий аварии участвуют девять спасателей и три единицы техники, уточнило ведомство.

В Забайкалье в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек
Общество
Фото:Госавтоинспекция Забайкалья

Ранее в Забайкальском крае перевернулся микроавтобус, в результате пострадали девять человек. Авария произошла на 147-м километре трассы Могойтуй — Сретенск — Олочи.

Водитель фургона Ford Transit не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

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Дагестан «Газель» МЧС погибшие Минздрав
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