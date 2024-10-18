Жена Гозмана признала вину по делу о контрабанде

Жена оппозиционного политика Леонида Гозмана (признан Минюстом иноагентом) Марина Егорова признала вину по статье о контрабанде, сообщил «РИА Новости» ее адвокат Михаил Бирюков.

Дело против Егоровой возбудили 27 сентября 2024 года. 3 октября ее задержали, а 17 октября, отправили под домашний арест.

По словам юриста, дело связано с «кухонно-бытовыми предметами», которые мать Леонида Гозмана завещала своей внучке, живущей в Берлине. Именно с этими предметами летом 2023 года задержали водителя, который перевозил их в Германию через Эстонию.

Как передавал RT, Егорова пыталась вывезти в Италию «множество ценных предметов и антиквариата». По данным телеканала, именно там сейчас живет ее муж.

Как рассказал РБК сам Гозман, речь идет о серебряной и мельхиоровой кухонной утвари. По его словам, ни он, ни его жена, не знали, что эти вещи обладают культурной ценностью. Политик пояснил, что хотел передать их дочери, которой эти вещи завещали родители Гозмана. Он признал, что нарушил закон и «вынудил нарушить» его свою супругу.

Гозман уехал в Израиль в 2022 году, отбыв перед этим 15 суток по делу о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии. В том же году против него возбудили уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве. В 2023 году в отношении него возбудили второе уголовное дело — о фейках. В июле 2024-го его заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима.