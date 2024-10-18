Правительство утвердило правила выплат участникам спецоперации
Правительство России установило правила выплат ежемесячных компенсаций для участников специальной военной операции. Соответствующие постановления опубликованы на сайте правовых актов.
Первый документ касается тех, кто отправился в зону боевых действий по мобилизации. Второй документ утверждает правила выплат для служащих по контракту.
«Ежемесячная компенсационная выплата осуществляется в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты», — следует из постановлений.
Размер выплат будет определяться на основании времени, в течение которого военный находился на спецоперации. Получить их можно, подав заявление на имя своего командира с военным билетом и документом, удостоверяющим личность.
Летом контрактникам, которые проходят службу в зоне военной спецоперации, в два раза увеличили размер единовременной денежной выплаты. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. По документу, те, кто подписал контракт в период с 1 августа до 31 декабря 2024 года, получат 400 тыс. руб. Ранее военные могли рассчитывать на выплату в размере 195 тыс. руб.
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с Дональдом Трампом
ЦБ заявил о готовности к диалогу с игроками в Hamster Kombat
В Instagram сидящего пожизненно Арашукова появилось обращение к Кадырову
Набиуллина анонсировала первые международные платежи в криптовалюте
Объем ставок на исход выборов в США на Polymarket превысил $2 млрд
ЦАХАЛ заявил о возможной гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов