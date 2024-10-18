В ЕС заявили о мерах защиты граничащих с Россией стран от мигрантов
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен связала нелегальную миграцию в странах Евросоюза с «гибридной войной», сообщает Politico.
«Вам должно быть предельно ясно, что у вас есть государственный субъект, осуществляющий гибридную атаку», — сказала она, отвечая на вопрос о разработке Еврокомиссией мер для охраны границ Евросоюза.
Также фон дер Ляйен заявила об обсуждении «эффективных мер» для защиты границ граничащих с Россией и Белоруссией стран ЕС — государств Прибалтики, Польши и Финляндии, передает «РИА Новости».
Лидеры ЕС на саммите договорились ужесточить контроль за просителями убежища и не дать «России и Белоруссии или любой другой стране» злоупотреблять этим механизмом и «подрывать наши демократии». В частности, они призвали Еврокомиссию подготовить изменения в законодательство, которые позволят депортировать людей, которые попросили убежище в странах блока, получили отказ, но остались на территории Евросоюза, сообщало Poltico.
На фоне наплыва нелегальных мигрантов Германия в середине сентября на шесть месяцев ввела режим пограничного контроля на всех внутренних границах. Это решение стало одной из жестких мер, принятых Берлином для борьбы с наплывом нелегальных мигрантов. Меру раскритиковали другие страны ЕС, в частности соседняя Польша, которая пообещала отреагировать на это решение.
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