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Новые законы в России ,  
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В России запретят три вида неутилизируемой упаковки

В России в следующем году запретят три вида упаковки
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Новые законы в России

В России с 1 сентября 2025 года запретят производство трех видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ), следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте правовых актов.

Новые меры коснутся:

  • ПЭТ-бутылок для пищевой промышленности, за исключением бутылок голубого, белого, зеленого, коричневого цветов и бесцветных;
  • многослойных ПЭТ-бутылок;
  • ПЭТ-упаковки с этикеткой из поливинилхлорида, кроме термоусадочной этикетки.

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По документу, запрет связан с тем, что такая упаковка не подлежит утилизации.

В 2022 году президент России Владимир Путин поддержал изменение механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП). Инициативу направила бывший вице-премьер Виктория Абрамченко. Она предложила перенести обязанность по утилизации упаковки на ее производителей и установить ответственность по утилизации всего объема выпускаемой упаковки с 1 января 2025 года.

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Теги
ПЭТ-упаковка бутылки запрет производство утилизация
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