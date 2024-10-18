В России запретят три вида неутилизируемой упаковки

В России в следующем году запретят три вида упаковки

В России с 1 сентября 2025 года запретят производство трех видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ), следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте правовых актов.

Новые меры коснутся:

ПЭТ-бутылок для пищевой промышленности, за исключением бутылок голубого, белого, зеленого, коричневого цветов и бесцветных;

многослойных ПЭТ-бутылок;

ПЭТ-упаковки с этикеткой из поливинилхлорида, кроме термоусадочной этикетки.

По документу, запрет связан с тем, что такая упаковка не подлежит утилизации.

В 2022 году президент России Владимир Путин поддержал изменение механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП). Инициативу направила бывший вице-премьер Виктория Абрамченко. Она предложила перенести обязанность по утилизации упаковки на ее производителей и установить ответственность по утилизации всего объема выпускаемой упаковки с 1 января 2025 года.