Аккаунт Болгар пропал из Instagram

Аккаунт Ирины Болгар, матери троих детей основателя Telegram Павла Дурова, заблокировали в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), в этом убедился корреспондент РБК.

При вводе запроса «missbolgar» сервис не выдает результат, а в аккаунте пропали все посты, описание и данные о подписчиках. Накануне Болгар уже блокировали в соцсети, но потом аккаунт снова заработал.

На страничке в Instagram Болгар активно делилась подробностями взаимоотношений с Дуровым.

Так, в конце сентября она опубликовала там фото с бизнесменом и детьми. «Эти фотографии были сделаны в 2013–2021 годах, когда мы жили вместе в Санкт-Петербурге и когда мы оставались парой в Швейцарии, Эмиратах и во время наших путешествий в другие страны», — написала Болгар.

Позже, 10 октября она поздравила бизнесмена с 40-летием.

По словам Болгар, она познакомилась с Дуровым в 2012 году. В 2013 году у них родилась дочь Лея, в 2016 году — сын Даниэль, а в 2017 году — Давид. В 2018 году Болгар переехала к основателю Telegram из Санкт-Петербурга в Дубай, но не смогла получить вид на жительство и с 2020 года живет с детьми в Швейцарии.

Дуров находится во Франции по решению суда после того, как в конце августа его задержали в аэропорту Парижа. Ему предъявили обвинения в отказе от сотрудничества с властями, соучастии в наркоторговле и других преступлениях из-за зашифрованных сообщений в Telegram. Суд отпустил предпринимателя под залог в €5 млн.