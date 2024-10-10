Болгар поздравила Дурова видео с бывшей тюрьмой для опасных преступников

Мать троих детей Дурова поздравила его с 40-летием, опубликовав видео с бывшей тюрьмой для опасных преступников. Основатель Telegram находится во Франции по решению суда, его обвиняют в недостаточной модерации мессенджера

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Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар поздравила его с 40-летием в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Никто не должен оставаться без подарков в день рождения. Когда мы не можем доставить их лично, будем полагаться на почтальонов Вселенной», — написала она, сопроводив пост видео со старинной крепостью посреди моря.

На видео — замок Иф, расположенный в Средиземном море, в 4 км от французского Марселя. С XI по XIX век там содержались особо опасные преступники. В настоящее время замок Иф является музеем, ему присвоен статус архитектурного памятника.

10 октября Дурову исполнилось 40 лет. Сейчас он находится во Франции по решению суда. В отношении него расследуется дело о зашифрованных сообщениях в Telegram, которые, по мнению французских правоохранителей, приводят к наркоторговле и иным преступлениям. Основателя мессенджера обвиняют в отказе от сотрудничества с властями, соучастии в подобных правонарушениях, а также использовании криптовалютных инструментов. Дуров был задержан в конце августа в Париже, однако суд отпустил его под залог в €5 млн. Он пообещал сконцентрироваться на борьбе с деятельностью преступников в мессенджере.

По словам Болгар, их знакомство с Дуровым состоялось летом 2012 года. Их отношения продлились около десяти лет, женщина родила троих детей. Впервые этими подробностями Болгар поделилась в Instagram в конце июня 2024 года. Основатель Telegram не комментировал эти сведения, однако позднее рассказал, что около 15 лет назад стал донором спермы и имеет свыше 100 биологических детей.