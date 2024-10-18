В Москве арестовали пять членов банды из 1990-х
Замоскворецкий районный суд арестовал пятерых участников преступной группировки, которая орудовала в столице более 20 лет назад, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в телеграм-канале.
«Следователи возобновили уголовное дело 2006 года по факту безвестного исчезновения гражданина и предъявили обвинение бывшим участникам преступной группировки», — рассказали представители судов.
Под стражу заключили Виктора Волкова, Евгения Стерлядкина, Алексея Калмынина, Олега Мальцева и александра Тулупова.
О задержании семерых участников ОПГ 17 октября сообщили в Росгвардии. По данным следствия, с 1998 по 2006 годы они совершили пять убийств и одно покушение. Двоих фигурантов дела ранее уже отправили в СИЗО.
По данным телеграм-канала Baza, все они входили в «ореховскую» преступную группировку и убили других ее участников: одного из своих лидеров Николая Ветошкина и Александра Корепанова. Покушение они совершили на Павла Мирошниченко.
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