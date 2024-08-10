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Катер столкнулся с крейсером «Аврора» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге катер врезался в крейсер «Аврора», сообщает управление на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

«Капитан не справился с управлением и маломерное судно совершило навал на цепи крепления швартовых бочек корабля», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал, повреждений нет.

Водитель с места происшествия скрылся. Сотрудники полиции установили его личность — это 45-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

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Теги
Санкт-Петербург крейсер «Аврора» МВД
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