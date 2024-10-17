Зеленский призвал Словакию помогать Киеву, чтобы не столкнуться с Путиным

Фото: Александр Река / ТАСС

Словакия должна поддержать Киев, иначе столкнется с президентом России Владимиром Путиным, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге. Его слова приводит информагентство «Униан».

К этому Зеленский призвал премьер-министра страны Роберта Фицо.

Фицо выступает против присоединения Украины к НАТО, членом которого она стремится стать. Он исключил поддержку Киева в этом вопросе до тех пор, пока является премьером Словакии. По словам Фицо, вхождение Украины в альянс может стать поводом для начала третьей мировой войны.

Москва стремление Украины стать членом НАТО назвала среди причин начала специальной военной операции. Летом Владимир Путин перечислил условия для начала мирных переговоров, отметив, что для этого Киев должен отказаться от стремления вступить в альянс.

В НАТО вхождение Украины в объединение назвали «необратимым». По словам нового генсека альянса Марка Рютте, в НАТО должны «помочь Украине выиграть войну, а не проиграть ее».