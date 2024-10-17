В Петербурге вручили повестки в военкомат 32 задержанным цыганам

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В Санкт-Петербурге повестки в военкомат получили 32 члена цыганской общины, их задержали во время рейда, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«32 жителям цыганского поселения, которых доставили в отдел полиции по итогам сегодняшнего рейда, вручают повестки в военкомат», — говорится в сообщении.

Ранее агентство писало, что 17 октября в деревне Верхние Оселки полиция провела рейд, в результате которого были задержаны более 40 мужчин из поселения. Тогда были арестованы также несколько десятков машин.

Как отмечает «Фонтанка», накануне в деревне цыгане устроили драку с сотрудниками полиции, которые пытались задержать 19-летнего водителя «Жигулей». Ему назначили трое суток административного ареста.

В середине сентября в Красноярске сотрудники правоохранительных органов проверили на легальность пребывания в стране 520 мигрантов. Из них 92 мигранта получили повестки в военкомат, уточнили тогда в пресс-службе регионального управления МВД.