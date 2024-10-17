 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Петербурге вручили повестки в военкомат 32 задержанным цыганам

Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

В Санкт-Петербурге повестки в военкомат получили 32 члена цыганской общины, их задержали во время рейда, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«32 жителям цыганского поселения, которых доставили в отдел полиции по итогам сегодняшнего рейда, вручают повестки в военкомат», — говорится в сообщении.

Ранее агентство писало, что 17 октября в деревне Верхние Оселки полиция провела рейд, в результате которого были задержаны более 40 мужчин из поселения. Тогда были арестованы также несколько десятков машин.

Как отмечает «Фонтанка», накануне в деревне цыгане устроили драку с сотрудниками полиции, которые пытались задержать 19-летнего водителя «Жигулей». Ему назначили трое суток административного ареста.

После рейда по рынкам Красноярска более 90 мигрантов получили повестки
Общество

В середине сентября в Красноярске сотрудники правоохранительных органов проверили на легальность пребывания в стране 520 мигрантов. Из них 92 мигранта получили повестки в военкомат, уточнили тогда в пресс-службе регионального управления МВД.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с Дональдом Трампом

ЦБ заявил о готовности к диалогу с игроками в Hamster Kombat

В Instagram сидящего пожизненно Арашукова появилось обращение к Кадырову

Набиуллина анонсировала первые международные платежи в криптовалюте

Объем ставок на исход выборов в США на Polymarket превысил $2 млрд

ЦАХАЛ заявил о возможной гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
цыгане Санкт-Петербург повестки МВД рейд массовая драка
Материалы по теме
После рейда по рынкам Красноярска более 90 мигрантов получили повестки
Общество
«Коммерсантъ» узнал о вручении повесток десяткам мигрантов в Москве
Политика
Кабмин вдвое снизил квоту на временное проживание мигрантов в России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 105,76 (-0,33) Инвестиции, 18:07 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,15 (-0,11) Инвестиции, 18:07
Зеленский призвал Словакию помогать Киеву, чтобы не столкнуться с ПутинымПолитика, 23:12
Саммит ЕС призвал не дать России «злоупотреблять» правом на убежищеПолитика, 23:08
Зеленский призвал страны НАТО готовить резерв для ВСУПолитика, 22:59
Германия передаст Украине ракеты и четыре тысячи ударных дроновПолитика, 22:46
Всемирный банк вновь улучшил прогноз по росту ВВП РоссииЭкономика, 22:05
Ким заявила об абьюзе и попытках ее увезти, чтобы переписать бизнесБизнес, 21:54
Зеленский опроверг подготовку Украины к созданию ядерного оружияПолитика, 21:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Петербурге вручили повестки в военкомат 32 задержанным цыганамОбщество, 21:51
Путин поручил расширить полномочия МинспортаСпорт, 21:41
Путин назвал оправданной идею выдвинуть Дегтярева на пост главы ОКРСпорт, 21:38
Путин словами «краев не чувствуют» оценил поборы в детских секцияхСпорт, 21:30
Нетаньяху назвал условие, при котором боевики ХАМАС смогут «уйти и жить»Политика, 21:25
В Амурской области три человека погибли в ДТП с грузовиком с фейерверкамиОбщество, 21:23
Зачем КНДР объявила Южную Корею врагом и взорвала приграничные дорогиПолитика, 21:01