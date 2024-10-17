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Общество ,  
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В небе над Ноябрьском выложили название города с помощью 200 дронов

Фото: Ксения Анатольевна / VK
Фото: Ксения Анатольевна / VK

Школьники из города Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе запустили в небо 200 дронов и выложили из них надписи: «Ноябрьск», «Россия 2024», «Привет», а также фигуру бегущего оленя, сообщает «Ямал-Медиа».

Парад дронов школьники устроили в рамках первого регионального чемпионата по программированию и управлению дронами, сообщило правительство региона. Его участники — школьники и студенты, всего 37 человек из всех муниципалитетов Ямала.

В российских вузах появятся программы обучения управлению дронами
Общество
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

В начале июня министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в России на базе 70 вузов разрабатываются обучающие программы по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в гражданских специальностях.

По словам министра, государству необходимо около 1 млн специалистов: от операторов БПЛА до инженеров-разработчиков.

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дроны Ноябрьск Ямало-Ненецкий АО
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