Движение по Крымскому мосту восстановили после повторного перекрытия

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Крымский мост вновь открыли для движения транспорта после повторного перекрытия, сообщает телеграм-канал с оперативной информацией по мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

За сутки Крымский мост перекрывали уже трижды. Первый раз движение автотранспорта закрывали в 15:11 мск, его восстановили спустя час — в 16:10 мск.

Через сорок минут — в 16:50 мск — мост снова закрыли. Движение было восстановлено через 51 минуту — в 17:41. В третий раз мост перекрыли в 18:53, его открыли для транспорта в 19:58.

Ранее движение по Крымскому мосту перекрыли 1 октября на 23 минуты. Тогда оно было приостановлено в направлении Керчи, в направлении Тамани движение продолжалось в штатном режиме.