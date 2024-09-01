Движение по Крымскому мосту перекрыли на 23 минуты

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Крымский мост в направлении Керчи закрывали на 23 минуты. Информацию о состоянии моста сообщил телеграм-канал с оперативной информацией по мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту в направлении Керчи временно приостановлено. В направлении Тамани движение продолжается в штатном режиме», — говорится в публикации в 15:59 мск.

Чуть позже перекрыли и движение со стороны Тамани. В 16:22 мск канал сообщил, что проезд по мосту в направлении Керчи снова восстановили.

В 17:00 мск со стороны Тамани в очереди стояло 800 транспортных средств, а время ожидания составляло около трех часов. Помимо этого, в очереди со стороны Керчи находились 100 машин.

Ранее Крымский мост перекрывали 22 августа. Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Тогда одновременно с этим временно закрыли рейд в Севастопольской бухте.