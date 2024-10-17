Под Курском военные больше месяца передавали из окружения сведения о ВСУ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Трое российских разведчиков больше месяца находились в окружении вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и передавали в штаб информацию о составе и передвижении украинских войск, рассказал депутат Тюменской облдумы, спецпредставитель губернатора по вопросам специальной военной операции Николай Савченко.

«На территории Курской области <...> военнослужащие, находящиеся в окружении, 39 дней держали оборону, вели разведку, передавали данные в штаб о нахождении войск противника», — передает его слова ТАСС.

Савченко отметил, что троих военнослужащих нашли спустя 70 дней в том районе, откуда они смогли передать координаты. На помощь им выдвинулась поисковая группа.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. В области действуют режимы КТО и ЧС федерального характера. По словам губернатора Курской области Алексея Смирнова, к 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов.

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов 14 октября сообщил, что около половины территории, занятой украинскими силами в Курской области, было освобождено.