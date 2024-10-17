На заводе вертолетных деталей в Петербурге неизвестные разбили станки

На завод вертолетных деталей в Петербурге напали неизвестные и разбили станки

Фото: Никита Попов / РБК

В Санкт-Петербурге неизвестные напали на завод по производству деталей для вертолетов и разбили станки, сообщила газета «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на источник.

По данным издания, шесть человек в масках ворвались в здание завода на Кингисеппском шоссе, разбили несколько станков и отняли у сотрудников предприятия телефоны. Нападавшие были вооружены топорами и молотками. Злоумышленники быстро покинули здание, проведя на заводе всего несколько минут, уточнила газета.

Телеграм-канал Baza сообщил, что налет произошел 14 октября. По словам рабочих, которые в этот момент находились в цеху, неизвестные стали разбивать станки с помощью подручных средств. Сейчас сотрудники предприятия подсчитывают нанесенный ущерб. По одной из версий, это могли сделать конкуренты.

На Кингисеппском шоссе находится несколько металлообрабатывающих предприятий. На заводе «Экран» «РБК Петербург» сообщили, что у них происшествий не было. В ООО «Технологический центр металлообработки» также опровергли информацию о нападении.