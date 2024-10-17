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На заводе вертолетных деталей в Петербурге неизвестные разбили станки

На завод вертолетных деталей в Петербурге напали неизвестные и разбили станки
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Санкт-Петербурге неизвестные напали на завод по производству деталей для вертолетов и разбили станки, сообщила газета «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на источник.

По данным издания, шесть человек в масках ворвались в здание завода на Кингисеппском шоссе, разбили несколько станков и отняли у сотрудников предприятия телефоны. Нападавшие были вооружены топорами и молотками. Злоумышленники быстро покинули здание, проведя на заводе всего несколько минут, уточнила газета.

Телеграм-канал Baza сообщил, что налет произошел 14 октября. По словам рабочих, которые в этот момент находились в цеху, неизвестные стали разбивать станки с помощью подручных средств. Сейчас сотрудники предприятия подсчитывают нанесенный ущерб. По одной из версий, это могли сделать конкуренты.

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На Кингисеппском шоссе находится несколько металлообрабатывающих предприятий. На заводе «Экран» «РБК Петербург» сообщили, что у них происшествий не было. В ООО «Технологический центр металлообработки» также опровергли информацию о нападении.

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Санкт-Петербург заводы вертолеты нападение
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