«Газета РБ» узнала о разводах из-за счетов за ЖКХ в райцентре в Бурятии
Жителям Закаменского района в Бурятии приходится платить за коммунальные услуги в несколько раз больше, чем жителям других районов республики, сообщает «Газета РБ».
Издание опубликовало фото квитанции, которое сделали жильцы одной из квартир Закаменского района.
По данным газеты, из-за высоких цен на коммунальные услуги местным жителям приходится разводиться. Это связано с тем, что для получения субсидии на оплату ЖКУ необходимо, чтобы доля расходов на них в общем семейном бюджете превышала установленный в Бурятии максимально допустимый уровень — 22%.
Так, после летнего увеличения тарифов на услуги ЖКХ, уточняет издание, в Улан-Удэ гигакалория тепла стоит 2,6 тыс. руб., а в Закаменске в 2,8 раза больше — 7,3 тыс. руб.
В столице Бурятии за кубометр горячей воды в открытой системе водоснабжения жители платят 180,25 руб., а в закрытой, которая смонтирована в основном в новостройках, — 163,44 руб. За эти же услуги в райцентре приходится платить 397,49 руб.
Жильцам одной из квартир в Закаменске пришла квитанция за месяц — за тепло вышло 12,4 тыс. руб., а за ГВС — 5,6 тыс. руб. Итоговая сумма получилась более 21 тыс. руб. Как отмечает газета, при этом жильцы остались должниками — им выставили счет почти на полмиллиона рублей — 494,4 тыс. руб.
Кроме этого, по словам жильцов квартиры, с 9–10 мая по 15 сентября во всех квартирах отключали горячую воду и отопление. Три месяца они жили без горячей воды и отопления. Однако счет пришел, «что якобы у нас есть горячая вода и отопление в эти три месяца лета», отметили жильцы.
Причиной таких высоких тарифов местные власти называют дорогостоящую транспортировку мазута для старых котельных.
Госстройжилнадзор сообщил газете, что начисления в квитанции указаны для лицевого счета одного помещения, и посоветовал обратиться в организацию, которая произвела эти расчеты. Сумму пересчитают, если подтвердится ошибка, уточнило ведомство.
В июле цены на коммунальные услуги по России в среднем выросли на 9,8%. Тогда больше всего тарифы выросли в Забайкальском крае — до 15%, а меньше всего в Хакасии — на 4%.
Тарифы традиционно индексируют 1 июля. В 2022 году тарифы увеличили дважды — в июле и декабре, поэтому летом 2023 года индексацию не проводили.
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