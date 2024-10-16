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Общество ,  
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Володин назвал самую частую жалобу россиян на сферу ЖКХ

Володин: больше всего россияне жалуются на слишком высокие тарифы ЖКХ
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В сфере ЖКХ граждане чаще всего жалуются на высокие тарифы и несоответствие качества коммунальных услуг их стоимости, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Его слова приводит пресс-служба нижней палаты парламента.

Такой вывод Володин сделал после того, как проанализировал комментарии под опубликованным ранее в его телеграм-канале постом. 9 октября он анонсировал проведение «правительственного часа» по вопросам жилищно-коммунальных услуг и предложил подписчикам «продолжить совместную подготовку к рассмотрению проблемных вопросов».

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Публикация собрала почти 4,3 тыс. комментариев.

«Среди ключевых тем, которые поднимают граждане, — высокие тарифы ЖКХ (33%), а также несоответствие качества услуг их цене», — поделился Володин. Еще 13% граждан пожаловались на «изношенные коммуникации», а 6,5% — на работу управляющих компаний.

Много недовольных — из Челябинской, Ростовской, Волгоградской, Тверской, Томской и Новосибирской областей, а также из Приморского и Камчатского краев, Республики Коми и Татарстана, уточнил Володин.

С 1 июля 2025 года в России ожидается рост тарифов ЖКХ, их индексация в среднем составит 11,9%, следует из прогноза социально-экономического развития на 2025 год. В Минстрое отметили, что такая мера является «регулярной ежегодной процедурой» и осуществляется «в рамках инфляции». В Федеральной антимонопольной службе пообещали проконтролировать рост тарифов.

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ЖКХ жалобы тарифы коммунальные услуги
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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