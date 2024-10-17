В Челябинской области священник убил мужа учительницы

Фото: Игорь Ефремов / VK

Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в Челябинской области Игорь Ефремов убил супруга учительницы местной школы, сообщил РБК секретарь епархии протоиерей Игорь Шестаков.

«Это трагедия, безусловно. Для нас это совершенно неожиданное происшествие. Отец Игорь служил и не имел никаких нареканий и взысканий от священноначалия нашей епархии. Ведется следствие. Отец Игорь запрещен в священнослужении до заключения следствия, до выяснения обстоятельств», — рассказал представитель епархии.

Как сообщает агентство «Новости Челябинска», священника задержали, Аргаяшский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 15 декабря.

Телеграм-канал Mash пишет, что между Ефремовым и мужем преподавательницы, которая работает в ГОУ СОШ в селе Губернском, произошел конфликт и в результате священник нанес мужчине несовместимую с жизнью травму. По данным канала, в тот момент они вместе выпивали.

До того как стать священнослужителем, Ефремов был актером мим-театра «Проспект» и путешествовал с гастролями по всей стране, уточняет Mash. После коллектив распался, и мужчина пошел работать на завод. Затем он принял сан и стал священником.