При обрушении рудника на Камчатке погибли три горняка
При обвале породы на руднике «Кумроч» на Камчатке погибли три человека, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
«Поступила информация о том, что в штреке № 3 рудника АО «Быстринская горная компания Кумрач» произошло обрушение породы <...> Обнаружены трое погибших», — написал он.
По словам министра, тела достали из-под завалов и поднимают на поверхность. На месте работает нештатная военизированная горно-спасательная команда.
Лебедев отметил, что ситуация на контроле в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.
Кумроч — золотосеребряный рудник, одно из крупнейших месторождений Камчатского края. Рудное поле Кумроч расположено в восточной части Камчатского полуострова на территории Усть-Камчатского района в 50 км от Камчатского залива.
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