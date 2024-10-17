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Общество ,  
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При обрушении рудника на Камчатке погибли три горняка

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

При обвале породы на руднике «Кумроч» на Камчатке погибли три человека, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

«Поступила информация о том, что в штреке № 3 рудника АО «Быстринская горная компания Кумрач» произошло обрушение породы <...> Обнаружены трое погибших», — написал он.

По словам министра, тела достали из-под завалов и поднимают на поверхность. На месте работает нештатная военизированная горно-спасательная команда.

Лебедев отметил, что ситуация на контроле в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.

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Фото:Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса

Кумроч — золотосеребряный рудник, одно из крупнейших месторождений Камчатского края. Рудное поле Кумроч расположено в восточной части Камчатского полуострова на территории Усть-Камчатского района в 50 км от Камчатского залива.

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Камчатский край погибшие Сергей Лебедев МЧС
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