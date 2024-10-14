Из-под завала на разрезе в Кузбассе извлекли тело погибшего горняка

Фото: Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса

Тело горняка нашли во время спасательных работ после обрушения породы на Моховском разрезе в Кузбассе, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Кемеровской области.

«Удалось извлечь одного человека, ему оказана медицинская помощь. Тело второго горняка обнаружено под завалами без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Следователи и спасатели продолжают работу на месте ЧП. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей, изучают технологическую документацию и назначают экспертизы. В ближайшее время следователи допросят руководителей АО «УК «Кузбассразрезуголь», которая ведет добычу на Моховском разрезе.





Моховский угольный разрез расположен в трех районах Кемеровской области. Работу на нем начали в 1966 году. Это самый протяженный разрез в Кузбассе, а также единственное предприятие открытой угледобычи на Кольчугинском руднике.

Обрушение породы на участке разреза в Беловском муниципальном округе произошло в ночь на 10 октября. Местное издание «Сибдепо» со ссылкой на «Кузбассразрезуголь» сообщило, что в зоне ЧП оказались машинист бульдозера и машинист буровой установки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 216 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности при ведении работ. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до семи лет.