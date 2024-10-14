 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Из-под завала на разрезе в Кузбассе извлекли тело погибшего горняка

Фото: Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса
Фото: Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса

Тело горняка нашли во время спасательных работ после обрушения породы на Моховском разрезе в Кузбассе, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Кемеровской области.

«Удалось извлечь одного человека, ему оказана медицинская помощь. Тело второго горняка обнаружено под завалами без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Следователи и спасатели продолжают работу на месте ЧП. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей, изучают технологическую документацию и назначают экспертизы. В ближайшее время следователи допросят руководителей АО «УК «Кузбассразрезуголь», которая ведет добычу на Моховском разрезе.


СК завел дело после обрушения грунта на угольном разрезе в Кузбассе
Общество

Моховский угольный разрез расположен в трех районах Кемеровской области. Работу на нем начали в 1966 году. Это самый протяженный разрез в Кузбассе, а также единственное предприятие открытой угледобычи на Кольчугинском руднике.

Обрушение породы на участке разреза в Беловском муниципальном округе произошло в ночь на 10 октября. Местное издание «Сибдепо» со ссылкой на «Кузбассразрезуголь» сообщило, что в зоне ЧП оказались машинист бульдозера и машинист буровой установки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 216 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности при ведении работ. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до семи лет.

Песков заявил о необходимости изучить идею налога на бездетность

В США объявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

Россияне сочли чрезмерным число мигрантов в стране

WP узнала, что ХАМАС планировал повторить теракт 11 сентября в Израиле

Экспорт алкоголя сократился в 2 раза: кто покупает водку и вино из России

Комика Диму Гаврилова оштрафовали за дискредитацию армии

Справедлив ли результат боя Бетербиев — Бивол

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Кузбасс Кемеровская область добыча угля Следственный комитет
Материалы по теме
СК завел дело после обрушения грунта на угольном разрезе в Кузбассе
Общество
Один горняк погиб при взрыве на шахте в Свердловской области
Общество
Главного инженера шахты «Пионер» задержали после гибели 13 горняков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Россияне заявили о гордости цирком в странеОбщество, 12:33
Российский футбольный клуб открыл вакансию таролога с зарплатой ₽300 тыс.Спорт, 12:31
Когда проблемы с психологом — повод обратиться в этическую комиссиюPro, 12:30
В Подмосковье пьяный полицейский попал в ДТП при движении по встречкеОбщество, 12:30
Как нацпроект ускоряет переход компаний на отечественный софтНациональные проекты, 12:25
Российские майнеры заявили о необходимости выхода на биржуКрипто, 12:22
Суд отклонил требование удалить сообщения о «запертых детях» в «Крокусе»Общество, 12:18
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Российские военные взяли под контроль Левадное в Запорожской области⁠Политика, 12:18
Бастрыкин потребовал доклад о драке мигрантов с ранеными россиянамиОбщество, 12:16
МИД Украины осудил Джареда Лето за планы выступить в МосквеПолитика, 12:10
Неспешность и звезды Болливуда: как выйти на рынок ИндииОтрасли, 12:05
Средняя ставка по ипотеке на новостройки в России впервые превысила 23%Недвижимость, 12:03
Как создать успешную компанию на консервативном рынкеРБК Компании, 12:00
Компания Бакальчука подала к нему иск на 37 млрд руб.Бизнес, 11:57