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Военная операция на Украине ,  
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В убитого в Подмосковье участника спецоперации стреляли девять раз

СК: в участника военной операции, убитого в Подмосковье, стреляли девять раз
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ГСУ СК России по Московской области
Фото: ГСУ СК России по Московской области

При убийстве участника спецоперации Никиты Кленкова в Солнечногорском городском округе Московской области, злоумышленник выстрелил не менее девяти раз, сообщила РБК пресс-служба регионального Следственного комитета. Ранее СК заявлял, что было совершено не менее трех выстрелов.

«Всего злоумышленник произвел не менее девяти выстрелов в боковое окно водительской двери автомобиля под управлением потерпевшего, причинив ему не менее шести огнестрельных ранений, от которых тот скончался на месте», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что преступник совершал выстрелы стоя на грунтовой дороге в районе деревни Мельники. После стрельбы нападавший скрылся.

По данным ведомства, преступление произошло утром 16 октября. Первоначально в СК рассказали, что неизвестный в деревне Меленки из автомобиля выстрелил не менее трех раз в боковое окно водительской двери другой машины под управлением местного жителя.

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В тот же день, 16 октября, руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела.

По данным ТАСС, погибший 44-летний Кленков — заместитель начальника одной из воинских частей. «Мужчина неделю назад вернулся домой», — уточнил собеседник агентства.

СК возбудил уголовное дело после убийства мужчины по п. «з» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса, следователи отрабатывают несколько версий преступления.

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Следственный комитет Солнечногорск Московская область убийство новости
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