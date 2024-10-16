Бастрыкин запросил доклад об убийстве военного в Подмосковье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании убийства участника военной операции на Украине, сообщает пресс-служба СК в телеграм-канале.
Соответствующее поручение Бастрыкин направил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву. Дело также поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
Убийство произошло 16 октября в деревне Меленки под Солнечногорском в Московской области. 44-летний участник боевых действий Никита Кленков ехал на автомобиле, когда неизвестный три раза выстрелил в окно водительской двери. Мужчина скончался на месте.
Из зоны боевых действий Кленков вернулся неделю назад, он был заместителем начальника одной из военных частей.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 — убийство и по ч. 1 ст. 222 — незаконный оборот оружия. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и личности причастных к нему.
Владимир Зеленский представил «план победы»
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
«Гибрид» доехал из Китая до Парижского автосалона своим ходом
Shaman зарегистрировал товарный знак «Я русский» для алкоголя
Apple внезапно представила новый iPad mini
Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным мир на Украине
Как акцизы и минимальные цены на алкоголь изменят рынок спиртного
Собянин заявил о планах сделать программу реновации постоянной
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов