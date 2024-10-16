Бастрыкин запросил доклад об убийстве военного в Подмосковье

Сотрудники Следственного комитета осматривают машину, где был убит участник СВО (Фото: ГСУ СК России по Московской области / Telegram)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании убийства участника военной операции на Украине, сообщает пресс-служба СК в телеграм-канале.

Соответствующее поручение Бастрыкин направил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву. Дело также поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Убийство произошло 16 октября в деревне Меленки под Солнечногорском в Московской области. 44-летний участник боевых действий Никита Кленков ехал на автомобиле, когда неизвестный три раза выстрелил в окно водительской двери. Мужчина скончался на месте.

Из зоны боевых действий Кленков вернулся неделю назад, он был заместителем начальника одной из военных частей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 — убийство и по ч. 1 ст. 222 — незаконный оборот оружия. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и личности причастных к нему.