Снежная лавина накрыла шесть человек в Киргизии

Фото: Бообек Ажикеев / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: Бообек Ажикеев / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: Бообек Ажикеев / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: Бообек Ажикеев / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Шесть человек пропали под снежной лавиной в Киргизии, сотрудники МЧС республики уже приступили к их поискам, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Бообек Ажикеев на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

9 октября из села Каныш-Кыя 14 человек отправились в горы собирать растение арнебия и пропали.

«В результате поисковых работ 16 октября были найдены живыми восемь человек, но есть сведения, что оставшиеся шесть человек оказались под снежной лавиной», — рассказал Ажикеев.

Министр заявил, что по его поручению готовится вертолет, который вылетит, как только позволит погода. Он уточнил, что на дорогу до местонахождения пострадавших, которое еще не определено, уйдет два-три дня. Первая группа спасателей будет оснащена «всем необходимым, включая спутниковую связь для непрерывной связи и доклада информации». Вслед за ней отправится вторая группа с шестью лошадьми для эвакуации.

В горах Киргизии инциденты с альпинистами и туристами происходят регулярно. В июле 2024 года российский альпинист Евгений Банников из Челябинской области погиб при восхождении на пик Ленина, попав под снежный обвал.