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Политика ,  
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Развожаев объявил о национализации «Севастопольгаза»

Развожаев: «Севастопольгаз» перешел в государственную собственность
Михаил Развожаев
Михаил Развожаев (Фото: Администрация Президента России)

Компания по газораспределению и газоснабжению ПАО «Севастопольгаз» перешла в государственную собственность, соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства Севастополя. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.

«Сегодня утром на заседании правительства, которое прошло в закрытом режиме, приняли решение о переходе собственности украинских олигархов — ПАО «Севастопольгаз» — в государственную собственность», — заявил он.

На пресс-подходе Развожаев отметил, что прибыль компании через сеть подставных лиц «отправлялась в Киев», слова губернатора передают «Новости Севастополя».

Развожаев поблагодарил за работу директора ФСБ России Александра Бортникова, генерального прокурора России Игоря Краснова и силовые ведомства Севастополя и Крыма.

По словам губернатора, для «Севастопольгаза» правительство сформировало временную администрацию, которая «владеет ситуацией». На коллективе предприятия, подчеркнул Развожаев, решение о переходе в компании в госсобственность никак не скажется, и они продолжат свою трудовую деятельность, но уже как сотрудники ГУП «Севастопольгаз».

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Фото:Артем Коротаев / ТАСС

17 октября правительство Севастополя также опубликовало постановление, в котором говорится, что в собственность города переходит движимое и недвижимое имущество «Севастопольгаза», включая земельные участки, объекты незавершенного строительства, системы газоснабжения, нематериальные активы. Всего в перечне 174 наименования.

История «Севастопольгаза» началась в 1961 году, когда в Севастополе была введена в эксплуатацию газораздаточная станция. В 1998 году предприятие стало называться Открытое акционерное общество по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз». В 2011 году был изменен тип предприятия и наименование на Публичное акционерное общество по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз». С 1 декабря 2014 года ПАО «Севастопольгаз» полностью перешло в законодательное поле России.

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Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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