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«Ведомости» узнали о планах ввести добровольные соцвзносы для самозанятых

«Ведомости»: Минтруд предложил ввести добровольные соцвзносы для самозанятых
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Министерство труда предложило провести эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых в случае временной нетрудоспособности. Ежемесячный платеж может составить 1344 или 1920 руб., следует из документа, который оказался в распоряжении «Ведомостей».

Законопроект представили на обсуждение общественного совета при Минтруде в сентябре. Ожидается, что в октябре 2024 года его внесут в правительство.

Эксперимент планируют начать с 1 января 2026 года, а закончить — одновременно с завершением режима «налог на профессиональный доход», запланированным на 31 декабря 2028 года.

Ожидается, что страховые взносы будут установлены в размере 3,84% от страховой суммы, которая по выбору может составить 35 000 или 50 000 руб. Так, ежемесячный платеж составит 1344 или 1920 руб.

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Фото:Олег Спиридонов / Бизнес Online / ТАСС

Чтобы участвовать в добровольном страховании, самозанятый должен будет подать заявление в страховую компанию. При этом если застрахованное лицо пропускает взнос за один месяц или уплачивает его не полностью, со следующего месяца договор перестает действовать.

За последние годы произошел резкий рост числа самозанятых. Так, по данным ФНС, на сегодняшний день в стране зарегистрировано уже 11 млн плательщиков НПД. Для сравнения, в 2020 году, спустя два года после введения специального налогового режима, их был всего 1 миллион.

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