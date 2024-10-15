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Что нужно знать самозанятым ,  
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«Ведомости» узнали о планах разрешить самозанятым участвовать в выборах

«Ведомости»: кабмин готовит поправки о праве самозанятых участвовать в выборах
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Что нужно знать самозанятым
КС по жалобе москвички Силаевой 30 мая постановил, что избиркомы и суды не вправе отказывать гражданину в регистрации на выборах, если в графе «Род занятий» у него указан «самозанятый». Кабмин подготовил соответствующие поправки
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / ТАСС

Правительство во исполнение постановления Конституционного суда разработало законопроект, призванный устранить основание для отказа кандидату на выборах в виде рода занятий «самозанятый». Он был одобрен для внесения в Госдуму на заседании комиссии по законопроектной деятельности, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к комиссии.

Поправку, по данным газеты, планируют внести в п. 57 ст. 2 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России», раскрывающий понятие рода занятий. Правительство предлагает дополнить норму абзацем следующего содержания: «Кандидат, поставленный на учет в налоговом органе как плательщик налога на профессиональный доход, вправе указать в качестве рода своих занятий статус самозанятого, за исключением случая, когда указанный кандидат зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя».

Законопроект был согласован без замечаний Минфином, Минэком и Центризбиркомом. Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве поддержал законопроект с замечаниями. В частности, институт предложил уточнить в законопроекте статус кандидата, который может быть им указан при применении специального налогового режима «налог на профессиональный доход». Такой режим не вправе применять лица, применяющие иные специальные налоговые режимы.

Самозанятость — форма деятельности, при которой гражданин работает сам на себя и платит государству налог на профессиональный доход. Самозанятость подходит предпринимателям с годовым доходом до 2,4 млн руб., которые сами производят товары или предоставляют услуги.

Федеральный закон о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» вступил в силу с 1 января 2019 года. Эксперимент по его введению продлится в России до 2028 года. В апреле 2024 года число самозанятых в России, по данным ФНС, достигло 10 млн.

В конце мая Конституционный суд своим постановлением легализовал для кандидатов в депутаты статус «самозанятый» в качестве рода занятий. Основанием к рассмотрению дела стал случай, который произошел в 2022 году. Тогда москвичку Екатерину Силаеву не допустили к выборам представительных органов местного самоуправления из-за коллизии в законодательстве. Избиркомы и суды решили, что заявленный ею статус «самозанятый» не соответствовал справке налогового органа. В ней было указано, что Силаева является «физическим лицом — налогоплательщиком налога на профессиональный доход».

Конституционный суд признал, что некоторые положения законодательства о выборах противоречат Конституции. Вместе с тем суд поручил законодателям внести необходимые изменения в правовые акты. До принятия соответствующих поправок кандидатам, платящим налог на профессиональный доход, «не может быть отказано в регистрации, за исключением случаев, когда они одновременно зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Конституционный суд самозанятые Москва избирательные комиссии кандидаты правительство поправки
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