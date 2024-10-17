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Синоптик рассказал о радиационном тумане, накрывшем Москву ночью

Синоптик Тишковец: радиационный туман накрыл Москву в ночь на 17 октября

Синоптик рассказал о радиационном тумане, накрывшем Москву ночью
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В ночь на 17 октября радиационный туман частично накрыл Москву, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Туман образовался за счет ночного радиационного выхолаживания приземного слоя воздуха в условиях ясного неба, штиля и конденсации водяного пара», — пояснил он. По словам Тишковца, из-за тумана в районе Шереметьево видимость ухудшилась до 500 м, во Внуково — до 300 м.

Синоптик отметил, что туман должен рассеяться через два-три часа после восхода солнца.

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Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Радиационные туманы появляются при охлаждении земной поверхности и массы влажного приземного воздуха до точки росы. Обычно такой туман возникает ночью в условиях антициклона при безоблачной погоде и легком бризе.

Специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что такие туманы — типичная ситуация для октября и ничего сверхъестественного в этом процессе нет.

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Погода Евгений Тишковец туман Москва
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