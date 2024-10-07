Синоптики предсказали радиационный туман в Москве

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Жители Московского региона в ближайшие дни могут наблюдать туманы, пришедшие из Тверской и Смоленской областей, сообщила РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она напомнила, что дождливую погоду принес в Москву и область циклон. «Зона туманов в прошедшие ночи и в начале сегодняшнего дня охватывала Тверскую область и часть Смоленской области. Туманы были отмечены на станции Волоколамска на северо-западе Подмосковья. Не исключено, что и следующий день, завтра в ночь или в утренние часы у нас могут наблюдаться туманы», — рассказала метеоролог.

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков ранее сообщал агентству городских новостей «Москва», что 9, 10 и 11 октября, «когда у нас разорвет облачность, тоже при такой ситуации, как сейчас, из-за влажности возможен где-то локальный туман, радиационный».

Позднякова, в свою очередь, отметила, что скорее ожидаются «туманы смешанного типа». Она пояснила, что теплый и влажный воздух за счет естественного понижения температуры «в ночное время будет достигать точки насыщения... и будет происходить конденсация».

Радиационные туманы появляются при радиационном охлаждении земной поверхности и массы влажного приземного воздуха до точки росы. Обычно такой туман возникает ночью в условиях антициклона при безоблачной погоде и легком бризе.

По мнению специалиста «Метеоновостей», такие туманы — типичная для октября ситуация, «ничего сверхъестественного в этом процессе нет».