В Ростехе рассказали o неуязвимости ракеты «Изделие 305» для РЭБ

Ростех: «Изделие 305» за время применения в спецоперации ни разу не сбили РЭБ

Макет ракеты «Изделие 305» (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) «Изделие 305» неуязвима для средств радиоэлектронной борьбы противника (РЭБ) в зоне военной спецоперации, заявили в госкорпорации «Ростех».

По сообщению госкорпорации, за время спецоперации не было ни одного случая подавления канала управления ракетой «Изделие 305». В «Ростехе» этот ЛМУР называют одним из наиболее «удачных универсальных видов управляемого вооружения армейской авиации в зоне спецоперации».

В госкорпорации добавили, что ракета интегрирована в систему вооружения вертолетов «Ночной охотник» и «Аллигатор» и может применяться в нескольких режимах.

Вариант телеуправления позволяет запустить ракету по переданным координатам: при подлете боеприпаса к цели оператор в кабине вертолета указывает цель для ракеты. Альтернативный вариант предусматривает захват цели головкой самонаведения до выстрела ракеты, а после запуска боеприпас становится полностью автономным.

Ракета «Изделие 305» — разработка коломенского Конструкторского бюро машиностроения (КБМ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха»). Она была принята на вооружение Вооруженных сил России в 2021 году.

Гарантированная дальность ее полета составляет до 14,5 тыс. м, при этом ракета способна развить скорость до 230 м/с. Она оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 25 кг и оптической тепловизионной головкой самонаведения и может уничтожать как инженерные сооружения, так и основные боевые танки.

Боеприпас предназначен для снаряжения Ми-28НМ и Ка-52М, но генеральный конструктор разработчика Валерий Кашин допускал его адаптацию и к другим боевым машинам.