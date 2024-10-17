В Ростехе рассказали o неуязвимости ракеты «Изделие 305» для РЭБ
Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) «Изделие 305» неуязвима для средств радиоэлектронной борьбы противника (РЭБ) в зоне военной спецоперации, заявили в госкорпорации «Ростех».
По сообщению госкорпорации, за время спецоперации не было ни одного случая подавления канала управления ракетой «Изделие 305». В «Ростехе» этот ЛМУР называют одним из наиболее «удачных универсальных видов управляемого вооружения армейской авиации в зоне спецоперации».
В госкорпорации добавили, что ракета интегрирована в систему вооружения вертолетов «Ночной охотник» и «Аллигатор» и может применяться в нескольких режимах.
Вариант телеуправления позволяет запустить ракету по переданным координатам: при подлете боеприпаса к цели оператор в кабине вертолета указывает цель для ракеты. Альтернативный вариант предусматривает захват цели головкой самонаведения до выстрела ракеты, а после запуска боеприпас становится полностью автономным.
Ракета «Изделие 305» — разработка коломенского Конструкторского бюро машиностроения (КБМ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха»). Она была принята на вооружение Вооруженных сил России в 2021 году.
Гарантированная дальность ее полета составляет до 14,5 тыс. м, при этом ракета способна развить скорость до 230 м/с. Она оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 25 кг и оптической тепловизионной головкой самонаведения и может уничтожать как инженерные сооружения, так и основные боевые танки.
Боеприпас предназначен для снаряжения Ми-28НМ и Ка-52М, но генеральный конструктор разработчика Валерий Кашин допускал его адаптацию и к другим боевым машинам.
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